В Оренбургскую область поступило 9 тысяч доз вакцины «Спутник V»

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В Оренбургскую область 26 марта поступило ещё 9 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V».
В Оренбургскую область поступило 9 тысяч доз вакцины «Спутник V»
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Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональный Минздрав.

На сегодняшний день в регионе от коронавируса привились 71 916 оренбуржцев. Из них 34 203 человека — граждане старше 60 лет, это почти половина от общего числа вакцинированных. Как отметили в ведомстве, все пациенты чувствуют себя хорошо.

В Оренбургской области организовано 72 пункта вакцинации в лицензированных медорганизациях.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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