Автоэксперт дал рекомендации по смене зимней резины

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Эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев дал рекомендации по смене зимней резины.
Автоэксперт дал рекомендации по смене зимней резины
  • РИА Новости

«Самым опасным периодом в это время года является не дневной период, а ночной, когда температура всё-таки ещё опускается ниже нуля и вода, лужи замерзают. Соответственно, большинство аварий происходит в ночные и утренние часы, когда дороги ещё не раскатанные, а сырость превратилась в лёд», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, нужно, чтобы ночная температура установилась хотя бы на +5 °С, то есть сейчас лучше подождать.

Как считает Бахарев, лучше оказаться на асфальте на зимней резине, чем на льду — на летней.

«Думаю, что уже в течение двух недель, по крайней мере в столице, температура устаканится и уже можно будет менять», — добавил он.

Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.

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