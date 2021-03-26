Автоэксперт дал рекомендации по смене зимней резины

Эксперт по безопасному вождению Владимир Бахарев дал рекомендации по смене зимней резины.

«Самым опасным периодом в это время года является не дневной период, а ночной, когда температура всё-таки ещё опускается ниже нуля и вода, лужи замерзают. Соответственно, большинство аварий происходит в ночные и утренние часы, когда дороги ещё не раскатанные, а сырость превратилась в лёд», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, нужно, чтобы ночная температура установилась хотя бы на +5 °С, то есть сейчас лучше подождать.

Как считает Бахарев, лучше оказаться на асфальте на зимней резине, чем на льду — на летней.

«Думаю, что уже в течение двух недель, по крайней мере в столице, температура устаканится и уже можно будет менять», — добавил он.

Ранее технический директор Fresh Auto Максим Рязанов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал советы по безопасному вождению во время гололёда.