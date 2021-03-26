В Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 782 жителей
- РИА Новости
Об этом сообщают «Невские новости».
В Петербурге фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом. Последний раз менее 800 заболевших в сутки было зарегистрировано 29 октября.
Также стало известно, что за сутки медики проверили на коронавирусную инфекцию 21 025 человек.
Обработано 14 180 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.
Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.