В Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 782 жителей

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Петербургские врачи за минувшие сутки выявили коронавирус у 782 жителей города, свидетельствуют данные оперштаба.
В Петербурге за сутки COVID-19 выявили у 782 жителей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

В Петербурге фиксируют улучшение ситуации с коронавирусом. Последний раз менее 800 заболевших в сутки было зарегистрировано 29 октября.

Также стало известно, что за сутки медики проверили на коронавирусную инфекцию 21 025 человек.

Обработано 14 180 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.

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