В Удмуртии оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.
Общий коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией составляет 1405 коек, из них 991 занята. Таким образом, свободно 414 коек, что составляет 29,4% от специализированного коечного фонда.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.