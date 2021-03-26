В Удмуртии оценили ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19

В Удмуртии, по данным на 25 марта, свободно 414 коек для пациентов с коронавирусом, заявили в ходе видеосовещания глав регионов Приволжья при полномочном представителе президента России в ПФО Игоре Комарове.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Общий коечный фонд для лечения больных с коронавирусной инфекцией составляет 1405 коек, из них 991 занята. Таким образом, свободно 414 коек, что составляет 29,4% от специализированного коечного фонда.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с пандемией в России.