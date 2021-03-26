МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта
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Так, согласно предложенным изменениям, документ можно будет использовать ещё 30 дней после достижения 20 и 45 лет.
В пояснительной записке говорится, что «проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта».
В тексте отмечается, что соответствующая информация «будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счёте позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан России».
Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, как следует из проекта указа президента.
Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации российского производства.