МВД подготовило изменения правил замены просроченного паспорта

Министерство внутренних дел России подготовило изменения правил замены просроченного российского паспорта. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов.

Так, согласно предложенным изменениям, документ можно будет использовать ещё 30 дней после достижения 20 и 45 лет.

В пояснительной записке говорится, что «проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта».

В тексте отмечается, что соответствующая информация «будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счёте позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан России».

Ранее сообщалось, что жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, как следует из проекта указа президента.

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации российского производства.