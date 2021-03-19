Электронные паспорта могут начать внедрять в России с 1 декабря

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Жители Москвы смогут оформлять и получать электронные паспорта с 1 декабря 2021 года, следует из проекта указа президента, размещённого на портале нормативных правовых актов.
Электронные паспорта могут начать внедрять в России с 1 декабря
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Согласно документу, по всей стране эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.

Предполагается, что гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.

Ранее в МВД сообщали, что электронные паспорта начнут выдавать в столице в IV квартале.

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации российского производства.

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