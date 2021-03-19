Электронные паспорта могут начать внедрять в России с 1 декабря
- © Екатерина Штукина
- РИА Новости
Согласно документу, по всей стране эта возможность появится не позднее 1 июля 2023 года.
Предполагается, что гражданин сможет установить мобильное приложение, которое будет выполнять функции паспорта.
Ранее в МВД сообщали, что электронные паспорта начнут выдавать в столице в IV квартале.
Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации российского производства.