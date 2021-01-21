В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать электронные паспорта

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Электронные паспорта в виде пластиковой карты начнут выдавать в Москве в IV квартале 2021 года. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой.
В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать электронные паспорта
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

«По инициативе мэра в IV квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина», — цитирует замминистра РИА Новости.

По его словам, на первом этапе проект будет реализован через подразделения ведомства, затем — посредством работы в МФЦ.

В ведомстве также рассказали, что в этот же период планируется запуск мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам.

Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов запустят в столице до декабря 2021 года.

Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации российского производства.

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