В МВД рассказали, когда в Москве начнут выдавать электронные паспорта
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- РИА Новости
«По инициативе мэра в IV квартале текущего года будет реализован эксперимент по паспорту с электронным носителем в виде пластиковой карточки с чипом данных гражданина», — цитирует замминистра РИА Новости.
По его словам, на первом этапе проект будет реализован через подразделения ведомства, затем — посредством работы в МФЦ.
В ведомстве также рассказали, что в этот же период планируется запуск мобильного приложения к паспорту с обозначением перечня услуг, которые будут предоставляться гражданам.
Ранее сообщалось, что пилотный проект по внедрению цифровых паспортов запустят в столице до декабря 2021 года.
Документ будет представлять собой пластиковую карточку размером с банковскую с электронным носителем информации российского производства.