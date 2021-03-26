В Москве благоустроят территории вокруг станций МЦД-1 Бескудниково и Дегунино

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Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что для жителей столичных районов Отрадное, Лианозово, Алтуфьевский и Восточное Дегунино создадут комфортную дорогу до станций МЦД-1.
В Москве благоустроят территории вокруг станций МЦД-1 Бескудниково и Дегунино
  • © Е. Самарина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Специалисты благоустроят участок от улицы Хачатуряна до станции Лианозово. В рамках проекта будут также реконструированы платформы Дегунино и Бескудниково и построена новая — Илимская.

«Планируется создание комфортных условий для подвоза пассажиров к станциям МЦД. Также будут обустроены новые пешеходные маршруты, которых ранее не было, и горожане перестанут испытывать значительные неудобства. Одно из главных преимуществ проекта — это строительство пешеходных переходов через пути, что повысит безопасность пассажиров», — приводятся в материале слова Княжевской.

Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.

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