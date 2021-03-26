В Москве благоустроят территории вокруг станций МЦД-1 Бескудниково и Дегунино
- © Е. Самарина / Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Специалисты благоустроят участок от улицы Хачатуряна до станции Лианозово. В рамках проекта будут также реконструированы платформы Дегунино и Бескудниково и построена новая — Илимская.
«Планируется создание комфортных условий для подвоза пассажиров к станциям МЦД. Также будут обустроены новые пешеходные маршруты, которых ранее не было, и горожане перестанут испытывать значительные неудобства. Одно из главных преимуществ проекта — это строительство пешеходных переходов через пути, что повысит безопасность пассажиров», — приводятся в материале слова Княжевской.
Как ранее сообщала НСН, Шелепихинская набережная получила премию правительства Москвы 2020 года как лучший проект комплексного благоустройства природных и озеленённых территорий города.