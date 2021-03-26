В Омской области более 65 тысяч человек вакцинировались от коронавируса

Минздрав Омской области сообщает, что более 65 тыс. жителей региона сделали прививку от COVID-19. По данным ведомства, количество вакцинированных возросло почти на 5 тыс. за неделю.

Об этом пишет Gorod55.

Из 65 274 человек, поставивших прививку, 43 368 жителей уже получили второй компонент вакцины.

В настоящее время привиться можно в 56 лечебных учреждениях Омска и районов области. Сообщается, что открыто 76 прививочных кабинетов, а также работает 56 мобильных прививочных бригад.

Планируется, что до конца апреля в Омскую область поступит ещё 38,5 тыс. доз вакцины от COVID-19.

Ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с НСН дал прогноз по пандемии коронавируса в России.