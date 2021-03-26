В Самарской области прокуратура проводит проверку из-за пожара с тремя погибшими

В Самарской области прокуратура организовала проверку из-за пожара с тремя погибшими. ЧП произошло утром 26 марта в посёлке Комсомольском Кинельского района.

Об этом сообщает sova.info.

В МЧС вызов зафиксировали около 05:00. Огонь охватил квартиру в двухэтажном доме на улице Комсомольской, 8. На площади 2 кв. м горели домашние вещи.

Погибли три человека — двое мужчин и женщина. Их личности устанавливают.

На место происшествия выезжал прокурор Кинельского района Юрий Сергеев. По его поручению будет оценена работа управляющей компании. В частности, сотрудники надзорного ведомства проверят качество обслуживания системы газоснабжения и содержания дома.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», в Татарстане начато расследование по факту гибели трёх человек в результате пожара.