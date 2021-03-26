Кабмин утвердил порядок передачи данных о новых штаммах коронавируса

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Правительство России утвердило порядок предоставления данных о новых штаммах коронавируса, собирать и анализировать их будут централизованно. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
Кабмин утвердил порядок передачи данных о новых штаммах коронавируса
  • РИА Новости

«Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате», — говорится в сообщении.

Как отмечается, организации, проводящие молекулярно-генетические исследования, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя вируса в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. 

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что массового распространения британских и южноафриканских вариантов коронавируса в стране нет.

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