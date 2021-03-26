Кабмин утвердил порядок передачи данных о новых штаммах коронавируса
- РИА Новости
«Информация о новой коронавирусной инфекции будет централизованно собираться и анализироваться в межведомственном формате», — говорится в сообщении.
Как отмечается, организации, проводящие молекулярно-генетические исследования, будут направлять информацию по расшифровке генома возбудителя вируса в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что массового распространения британских и южноафриканских вариантов коронавируса в стране нет.