В Томскую область поступило более шести тысяч доз вакцины «Спутник V»
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- РИА Новости
Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.
«1,7 тыс. доз вакцины распределены в Стрежевой и северные районы региона, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка; 4,5 тыс. доз «Спутника V» переданы в медицинские организации Томска и близлежащих муниципалитетов», — говорится в сообщении.
Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 привились двумя компонентами.
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