В Томскую область поступило более шести тысяч доз вакцины «Спутник V»

В Томскую область поступила партия из 6,2 тыс. доз вакцины «Спутник V». В общей сложности в регион поставили более 40 тыс. доз препарата.

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональный оперштаб.

«1,7 тыс. доз вакцины распределены в Стрежевой и северные районы региона, транспортное сообщение с которыми может прерваться из-за паводка; 4,5 тыс. доз «Спутника V» переданы в медицинские организации Томска и близлежащих муниципалитетов», — говорится в сообщении.

Вакцинацию прошли 34 710 жителей региона, из них 28 024 привились двумя компонентами.

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