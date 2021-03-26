В «Красной Поляне» разработали инновационную систему определения лавинной опасности
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Об этом сообщает портал «Юга.ру».
В пресс-службе курорта «Красная Поляна» 25 марта рассказали, что с осени 2020 года на курорте начали исследовать новые технологии для улучшения точности прогнозов и для возможности оперативного открытия трасс.
Система Snowburst может кастомизировать список отслеживаемых параметров, а мгновенные уведомления оповещают об изменении критических показателей по удобным каналам связи, например в Telegram-чате. Создание такого автоматизированного продукта позволило расширить зону наблюдения в горах.
Ранее бывший сотрудник МЧС Иван Новиков в беседе с Newinform рассказал, как выжить при сходе лавины.