В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин

В Московском зоопарке родился детёныш сычуаньского такина. Данный вид занесён в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

При рождении вес маленького такина составлял 9 кг, в настоящее время он достиг 20 кг. Он стал самостоятельно передвигаться по вольеру уже через несколько дней после рождения.

Представители данного редкого вида живут в вольере Московского зоопарка «Копытные Азии» на старой территории зоосада. Планируется, что посетители смогут увидеть мать и детёныша такина в апреле.

Ранее сообщалось, что в январе в нижегородском зоопарке появился на свет бычок шотландской породы хайленд.