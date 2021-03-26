В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин

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В Московском зоопарке родился детёныш сычуаньского такина. Данный вид занесён в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению.
В Московском зоопарке родился краснокнижный сычуаньский такин
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

При рождении вес маленького такина составлял 9 кг, в настоящее время он достиг 20 кг. Он стал самостоятельно передвигаться по вольеру уже через несколько дней после рождения.

Представители данного редкого вида живут в вольере Московского зоопарка «Копытные Азии» на старой территории зоосада. Планируется, что посетители смогут увидеть мать и детёныша такина в апреле.

Ранее сообщалось, что в январе в нижегородском зоопарке появился на свет бычок шотландской породы хайленд.

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