В нижегородском зоопарке родился телёнок шотландской породы хайленд

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В нижегородском зоопарке «Лимпопо» в первых числах января появился на свет бычок шотландской породы хайленд.
В нижегородском зоопарке родился телёнок шотландской породы хайленд
  • © Зоопарк "Лимпопо"

Об этом сообщает newsnn.ru.  

Телёнок — символ 2021 года — родился здоровым и крупным. Его вес — 28 кг. На ноги он встал спустя 1,5 часа после рождения.

Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин признался, что появление бычка стало для всех сотрудников новогодним подарком.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе 11 октября 2020 года появились на свет два котёнка переднеазиатского леопарда.

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