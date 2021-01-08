В нижегородском зоопарке родился телёнок шотландской породы хайленд

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» в первых числах января появился на свет бычок шотландской породы хайленд.

Об этом сообщает newsnn.ru.

Телёнок — символ 2021 года — родился здоровым и крупным. Его вес — 28 кг. На ноги он встал спустя 1,5 часа после рождения.

Гендиректор зоопарка Владимир Герасичкин признался, что появление бычка стало для всех сотрудников новогодним подарком.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в сочинском Центре восстановления леопарда на Кавказе 11 октября 2020 года появились на свет два котёнка переднеазиатского леопарда.