«Моспром» разработал цифровую модель оценки экспортного потенциала

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что первая в России цифровая модель оценки экспортного потенциала Adept 7 была разработана специалистами центра поддержки и развития экспорта «Моспром».

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Анализ будет проходить в два этапа и позволит выявить, насколько товар будет успешен на конкретном зарубежном рынке. Только по итогам 2020 года несырьевой неэнергетический экспорт Москвы составил $39,86 млрд, что почти на треть больше, чем годом ранее», — приводятся в материале слова Ефимова.

Предполагается, что новая услуга позволит действующим экспортёрам укрепить позиции на зарубежных рынках, а также поможет компаниям начать экспортировать свою продукцию.

Как ранее сообщало ФАН, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные предприятия нарастили долю несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) на 31% по итогам 2020 года.