Регионам выделено более 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц и поликлиник
- АГН «Москва»
- © Авилов Александр
Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
В заявлении указано, что средства направят 12 регионам России и городу Байконуру. Это поможет медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.
Ранее сообщалось, что правительство направит регионам ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19.