Регионам выделено более 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц и поликлиник

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Правительство России направит 12 регионам более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).
Регионам выделено более 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц и поликлиник
  • АГН «Москва»
  • © Авилов Александр

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В заявлении указано, что средства направят 12 регионам России и городу Байконуру. Это поможет медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что правительство направит регионам ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

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