Регионам выделено более 3,5 млрд рублей на допфинансирование больниц и поликлиник

Правительство России направит 12 регионам более 3,5 млрд рублей на дополнительное финансирование больниц и поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В заявлении указано, что средства направят 12 регионам России и городу Байконуру. Это поможет медицинским организациям компенсировать дополнительные расходы на помощь пациентам с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что правительство направит регионам ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19.