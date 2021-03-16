Кабмин направит ещё 2,7 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

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Правительство направит регионам ещё 2,7 млрд рублей на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией COVID-19.
Кабмин направит ещё 2,7 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19
  • © Денис Абрамов
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте кабмина, соответствующее распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«Речь идёт о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача».

Ранее на эти цели было направлено более 10,7 млрд рублей. 

Согласно данным на 16 марта, за сутки в России выявлено 9393 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 409 438 случаев коронавируса.

URA.RU сообщало, что профессор института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский дал прогноз относительно пандемии в России.

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