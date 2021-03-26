Ракова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Москве

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Заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова прокомментировала ситуацию с госпитализациями из-за коронавируса в столице.
Ракова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в Москве
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«В объёме госпитализаций (за последнюю неделю 600—750 человек ежедневно) наиболее значимую долю составляют пациенты старше 60 лет. Причём по сравнению с началом марта, когда их доля составляла 66%, к настоящему моменту этот показатель вырос до 75%», — цитирует РИА Новости Ракову.

По её словам, в целом показатели заболеваемости в Москве остаются на значимом уровне, хотя по сравнению с декабрём заметно снижение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в столице. Он отметил, что ситуация стабильная.

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