Эпидемиолог назвал большинство мутаций коронавируса нейтральными

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Большинство современных мутаций коронавируса носят нейтральный характер, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радиостанции «Вести FM».
Эпидемиолог назвал большинство мутаций коронавируса нейтральными
  • Reuters

«Большинство мутаций в настоящий момент носят нейтральный характер», — цитирует Горелова ТАСС.

Учёный добавил, что британский, бразильский, южноафриканский и японский штаммы не осложняют течение болезни и не повышают возможность летального исхода.

«Значимого влияния на геном вируса они (мутации. — RT) не оказывают», — пояснил Горелов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.

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