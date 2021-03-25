Эпидемиолог назвал большинство мутаций коронавируса нейтральными
- Reuters
«Большинство мутаций в настоящий момент носят нейтральный характер», — цитирует Горелова ТАСС.
Учёный добавил, что британский, бразильский, южноафриканский и японский штаммы не осложняют течение болезни и не повышают возможность летального исхода.
«Значимого влияния на геном вируса они (мутации. — RT) не оказывают», — пояснил Горелов.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова на итоговой коллегии Роспотребнадзора оценила ситуацию со штаммами коронавируса в стране.