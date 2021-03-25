Электоральный экспертный форум начал работу в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд».
Участниками мероприятия стали около 75 экспертов из 70 регионов, в том числе электоральные юристы, правозащитники, социологи, общественные деятели, политологи и журналисты.
Форум организован ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при содействии Общественной палаты России и поддержке ряда партнёрских организаций.
Как заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, актуальность проведения мероприятия именно сейчас обусловлена грядущим большим избирательным циклом.
Ранее «Реальное время» сообщало, что Российский венчурный форум пройдёт в Казани 7—8 апреля.