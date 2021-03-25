Первый Всероссийский электоральный экспертный форум начал работу в Москве.

Об этом сообщает «Взгляд».

Участниками мероприятия стали около 75 экспертов из 70 регионов, в том числе электоральные юристы, правозащитники, социологи, общественные деятели, политологи и журналисты.

Форум организован ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» при содействии Общественной палаты России и поддержке ряда партнёрских организаций.

Как заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, актуальность проведения мероприятия именно сейчас обусловлена грядущим большим избирательным циклом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что Российский венчурный форум пройдёт в Казани 7—8 апреля.