Российский венчурный форум пройдёт в Казани 7—8 апреля
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на главу некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Айнура Айдельдинова.
В мероприятии примут участие около 3 тыс. человек и 200 международных и российских инвесторов. Спикерами станут российские и международные представители крупного бизнеса.
Встречи пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.
Заявки на конкурсную часть форума подали около 350 компаний, судейской коллегией уже отобраны 50. Победителей ждут гранты.
Ранее kp.ru сообщал, что открылась регистрация на Красноярский экономический форум.