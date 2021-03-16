Российский венчурный форум пройдёт в Казани 7—8 апреля

XV Российский венчурный форум пройдёт в Казани с 7 по 8 апреля.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на главу некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Айнура Айдельдинова.

В мероприятии примут участие около 3 тыс. человек и 200 международных и российских инвесторов. Спикерами станут российские и международные представители крупного бизнеса.

Встречи пройдут в онлайн- и офлайн-форматах.

Заявки на конкурсную часть форума подали около 350 компаний, судейской коллегией уже отобраны 50. Победителей ждут гранты.

Ранее kp.ru сообщал, что открылась регистрация на Красноярский экономический форум.