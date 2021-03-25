В Башкирии женщина умерла после того, как её облил бензином и поджёг муж

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В Башкирии мужчина обвиняется в убийстве своей супруги путём поджога, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Башкортостан.
В Башкирии женщина умерла после того, как её облил бензином и поджёг муж
  • РИА Новости

«Находящийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый у себя в квартире в ходе ссоры на бытовой почве со своей 63-летней супругой несколько раз ударил её руками, после чего облил бензином и поджёг», — сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В сообщении говорится, что ранее в ходе конфликта женщина успела позвонить родственникам и сообщить о том, что её бьёт муж.

Родственники потерпевшей вызвали полицию. Прибывшие по адресу сотрудники МВД и МЧС вскрыли дверь, после чего женщину госпитализировали с 80% ожогами тела. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, она скончалась в больнице.

«Подозреваемый получил отравление продуктами горения и потерял сознание», — уточняется в сообщении.

Следователями возбуждено уголовное дело, проведён осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых экспертных исследований, устанавливаются все причины и условия, способствовавшие совершённому преступлению.

В конце января сообщалось, что в подмосковной Балашихе мужчина в ходе конфликта облил свою жену бензином и поджёг.

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