В Балашихе мужчина поджёг свою жену в ходе конфликта

В подмосковной Балашихе мужчина в ходе конфликта облил свою жену бензином и поджёг, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.

«В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив её горючей жидкостью, после чего поджег её», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отмечается, что женщина была госпитализирована.

Мужчина также получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.

8 августа 2020 года отец и его десятилетний сын пострадали в результате стрельбы из травматического оружия на юго-востоке Москвы.