В Балашихе мужчина поджёг свою жену в ходе конфликта
- РИА Новости
«В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив её горючей жидкостью, после чего поджег её», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального ГУ МВД.
Отмечается, что женщина была госпитализирована.
Мужчина также получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.
8 августа 2020 года отец и его десятилетний сын пострадали в результате стрельбы из травматического оружия на юго-востоке Москвы.