В Балашихе мужчина поджёг свою жену в ходе конфликта

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В подмосковной Балашихе мужчина в ходе конфликта облил свою жену бензином и поджёг, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД по региону.
В Балашихе мужчина поджёг свою жену в ходе конфликта
  • РИА Новости

«В ходе семейного конфликта между супружеской парой мужчина 1977 года рождения причинил телесные повреждения своей супруге, облив её горючей жидкостью, после чего поджег её», — цитирует ТАСС пресс-службу регионального ГУ МВД.

Отмечается, что женщина была госпитализирована.

Мужчина также получил ожоги, решается вопрос о его госпитализации.

8 августа 2020 года отец и его десятилетний сын пострадали в результате стрельбы из травматического оружия на юго-востоке Москвы.

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