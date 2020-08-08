Два человека пострадали при стрельбе в Москве
- РИА Новости
«В ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского ГУ МВД.
Отмечается, что оба пострадавших были направлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего выясняются, подозреваемые разыскиваются.
Ранее в результате стрельбы из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве пострадал один человек.