Два человека пострадали при стрельбе в Москве

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Отец и его 10-летний сын пострадали в результате стрельбы из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
Два человека пострадали при стрельбе в Москве
  • РИА Новости

«В ходе бытового конфликта мужчине причинили ранение из травматического оружия, также по касательной травматическое ранение получил несовершеннолетний, 10 лет, сын», — цитирует РИА Новости пресс-службу московского ГУ МВД.

Отмечается, что оба пострадавших были направлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего выясняются, подозреваемые разыскиваются.

Ранее в результате стрельбы из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве пострадал один человек.

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