Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в Москве
- РИА Новости
«Большая Тульская, 50. Неизвестный на каршеринговой машине выстрелил, предположительно, из травматического пистолета по другому гражданину и скрылся», — приводит РИА Новости заявление.
Отмечается, что пострадавший мужчина госпитализирован, правоохранительные органы ищут злоумышленника.
Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра.