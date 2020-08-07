Неизвестный открыл стрельбу из травматического оружия в Москве

В результате стрельбы из травматического пистолета на Большой Тульской улице в Москве пострадал один человек. Об этом сообщили в столичном управлении МВД России.

РИА Новости

«Большая Тульская, 50. Неизвестный на каршеринговой машине выстрелил, предположительно, из травматического пистолета по другому гражданину и скрылся», — приводит РИА Новости заявление. Отмечается, что пострадавший мужчина госпитализирован, правоохранительные органы ищут злоумышленника. Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра.