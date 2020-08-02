В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на набережной
- РИА Новости
В полицию вечером 1 августа поступило сообщение о том, что на набережной трое неизвестных стреляют из автоматов.
«Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой)», — цитирует пресс-службу МВД РИА Новости.
Уточняется, что мужчина стрелял в воздух. Составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Москве в ходе конфликта в Южном Бутове мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.