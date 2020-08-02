В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на набережной

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе из автомата на набережной под мостом Западного скоростного диаметра. Об этом информирует ГУ МВД по городу.
В Петербурге задержали подозреваемого в стрельбе на набережной
  • РИА Новости

В полицию вечером 1 августа поступило сообщение о том, что на набережной трое неизвестных стреляют из автоматов.

«Информация подтвердилась, на месте происшествия задержан житель Волгоградской области 1986 года рождения, а также обнаружен автомат СХ-АК-103 (светозвуковой)», — цитирует пресс-службу МВД РИА Новости.

Уточняется, что мужчина стрелял в воздух. Составлен административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Москве в ходе конфликта в Южном Бутове мужчина открыл стрельбу из травматического оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить