В Госдуме прокомментировали закон о гаражной амнистии

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Глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников прокомментировал закон о гаражной амнистии.
В Госдуме прокомментировали закон о гаражной амнистии
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«По нашим данным, более миллиона гаражей не оформлено, а сколько их всего в стране — никто не знает, естественно. У нас есть цифры, что 36 тыс. объединений, то есть юридических лиц, являются гаражными. А бывает, что в документах это определение не написано, а по факту кооператив является именно гаражным, но он оказывается вне официальной статистики», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, гаражная амнистия может распространиться на несколько миллионов таких объектов.

Как отметил Крашенинников, подтверждением служит дачная амнистия, по которой думали, что будет около 5—6 млн объектов, а в итоге в упрощённом порядке оформили 14 млн дач.

«Я подчеркну, что упрощённый порядок регистрации — это право, а не обязанность владельцев гаражей. Ну а если человек этим правом воспользуется, соответственно, защита объекта будет значительно выше. То есть владелец может законно продать, подарить или передать по наследству свой гараж», — цитирует Крашенинникова kp.ru.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «закон позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи».

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