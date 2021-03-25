Опрос: каждый шестой россиянин работал курьером во время режима самоизоляции

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Каждый шестой россиянин работал курьером во время режима самоизоляции, следует из опроса, проведённого сервисом «Самокат».
Опрос: каждый шестой россиянин работал курьером во время режима самоизоляции
  • © Elena Dunn/Global Look Press

Об этом сообщает Life.ru.

В окружении 38% респондентов есть по меньшей мере один знакомый курьер. Почти каждый второй готов пойти работать в доставку, если не удастся найти работу по профессии.

Также выяснилось, что за последний год россияне стали чаще пользоваться доставкой товаров и услугами курьеров. Определяющим фактором для 85% участников исследования стала скорость доставки. Среди других критериев — стоимость и бережное отношение к товарам.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.

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