Опрос: каждый шестой россиянин работал курьером во время режима самоизоляции

Каждый шестой россиянин работал курьером во время режима самоизоляции, следует из опроса, проведённого сервисом «Самокат».

Об этом сообщает Life.ru.

В окружении 38% респондентов есть по меньшей мере один знакомый курьер. Почти каждый второй готов пойти работать в доставку, если не удастся найти работу по профессии.

Также выяснилось, что за последний год россияне стали чаще пользоваться доставкой товаров и услугами курьеров. Определяющим фактором для 85% участников исследования стала скорость доставки. Среди других критериев — стоимость и бережное отношение к товарам.

Ранее старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова в беседе с ФАН прокомментировала возросшую в России популярность профессии курьера, отметив, что общество изменило отношение к считавшейся ранее непопулярной профессии.