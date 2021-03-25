Суд в Москве арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин

Головинский суд Москвы отправил в СИЗО до конца мая водителя Mercedes Хусена Сомона, который 23 марта насмерть сбил двух женщин на тротуаре на Пулковской улице на севере Москвы.

«Головинским районным судом рассмотрено постановление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 264 УК России. Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2021 года», — сказали в суде.

Автомобиль Mercedes сбил двух женщин на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда вечером 23 марта. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии.

Позднее сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице на севере Москвы.

Он признал свою вину.