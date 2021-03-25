Суд в Москве арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин

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Головинский суд Москвы отправил в СИЗО до конца мая водителя Mercedes Хусена Сомона, который 23 марта насмерть сбил двух женщин на тротуаре на Пулковской улице на севере Москвы.
Суд в Москве арестовал водителя Mercedes, насмерть сбившего двух женщин
  • РИА Новости

«Головинским районным судом рассмотрено постановление следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Хусена Сомона 1996 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 264 УК России. Суд постановил избрать в отношении обвиняемого Хусена Сомона меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 мая 2021 года», — сказали в суде.

Автомобиль Mercedes сбил двух женщин на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда вечером 23 марта. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии.

Позднее сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице на севере Москвы.

Он признал свою вину.

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