Подозреваемый в смертельном ДТП на севере Москвы признал вину

Молодой человек, попавший в ДТП на Пулковской улице в Москве, в результате которого погибли две женщины, признал вину.

«Да, я виноват», — цитирует РИА Новости ответ молодого человека на вопрос, признаёт ли он свою вину.

По его словам, в тот день он ужинал с другом в кафе, после этого поехал в больницу.

Он утверждает, что не пил алкоголь.

Также подозреваемый сообщил, что был в шоковом состоянии, поэтому покинул место ДТП.

Ранее сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице на севере Москвы.

Автомобиль Mercedes сбил двух женщин на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии.