Подозреваемый в смертельном ДТП на севере Москвы признал вину
- РИА Новости
«Да, я виноват», — цитирует РИА Новости ответ молодого человека на вопрос, признаёт ли он свою вину.
По его словам, в тот день он ужинал с другом в кафе, после этого поехал в больницу.
Он утверждает, что не пил алкоголь.
Также подозреваемый сообщил, что был в шоковом состоянии, поэтому покинул место ДТП.
Ранее сотрудники полиции задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП на Пулковской улице на севере Москвы.
Автомобиль Mercedes сбил двух женщин на пересечении Пулковской улицы и Конаковского проезда. Водитель бросил автомобиль и скрылся с места аварии.