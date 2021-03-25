В Ростуризме рассказали о спросе на туры с кешбэком
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«Программой при этом воспользовались уже более 100 тыс. наших граждан, они забронировали туры или гостиницы, и в виде кешбэка туристам вернулось почти 500 млн рублей», — цитирует ТАСС Догузову.
Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.
Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.