В Ростуризме рассказали о спросе на туры с кешбэком

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что «с момента старта туристического кешбэка за прошедшие семь дней объём продаж составил уже почти 2,5 млрд рублей».

«Программой при этом воспользовались уже более 100 тыс. наших граждан, они забронировали туры или гостиницы, и в виде кешбэка туристам вернулось почти 500 млн рублей», — цитирует ТАСС Догузову.

Третий этап программы туристического кешбэка стартовал в ночь с 17 на 18 марта и продлится до 15 июня.

Согласно условиям программы, продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата — 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кешбэк будет начисляться только за поездки, оплаченные картой МИР.