Эксперты заявили о росте спроса на чемоданы в России в марте

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Эксперты сервиса «СберМаркет» зафиксировали рост продаж товаров для путешествий. В марте спрос, к примеру, на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралём.
Эксперты заявили о росте спроса на чемоданы в России в марте
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Из гигиенических наборов россияне чаще выбирают дорожный набор с зубной щёткой, пастой и футляром для щётки. Продажи в марте показали рост в 3,1 раза.

Продажи сумок-переносок для животных увеличились в 1,1 раза.

В пресс-службе компании выразили мнение, что рост продаж товаров для путешествий связан с постепенным открытием границ и доступным кешбэком.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.

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