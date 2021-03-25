Эксперты заявили о росте спроса на чемоданы в России в марте

Эксперты сервиса «СберМаркет» зафиксировали рост продаж товаров для путешествий. В марте спрос, к примеру, на чемоданы вырос в 4,8 раза по сравнению с февралём.

Об этом сообщает газета «Известия».

Из гигиенических наборов россияне чаще выбирают дорожный набор с зубной щёткой, пастой и футляром для щётки. Продажи в марте показали рост в 3,1 раза.

Продажи сумок-переносок для животных увеличились в 1,1 раза.

В пресс-службе компании выразили мнение, что рост продаж товаров для путешествий связан с постепенным открытием границ и доступным кешбэком.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.