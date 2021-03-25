Эксперты заявили о росте спроса на чемоданы в России в марте
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Об этом сообщает газета «Известия».
Из гигиенических наборов россияне чаще выбирают дорожный набор с зубной щёткой, пастой и футляром для щётки. Продажи в марте показали рост в 3,1 раза.
Продажи сумок-переносок для животных увеличились в 1,1 раза.
В пресс-службе компании выразили мнение, что рост продаж товаров для путешествий связан с постепенным открытием границ и доступным кешбэком.
Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.