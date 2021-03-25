Названы самые популярные направления на майские праздники в России

Стали известны самые популярные направления на майские праздники в России.

Об этом сообщает газета «Известия».

«Спрос на майские праздники в этом году почти идентичен 2019-му, за исключением того, что пандемия скорректировала перечень стран, куда едут путешественники. С огромным отрывом лидирует Турция — 78,8%», — заявили в пресс-службе туроператора TUI Россия.

В свою очередь, в сервисе Aviasales рассказали, что на майские праздники 90% россиян намерены отдохнуть внутри страны. Среди лидеров — Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Калининград.

Россияне, которые намерены поехать за рубеж, выбирают Турцию, Египет, ОАЭ, Грузию и Черногорию.

В сервисе Туту.ру сообщили, что самое популярное направление на начало мая — Симферополь. Далее следуют Сочи, Калининград, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Анапа, Махачкала, Геленджик, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

В пресс-службе туроператора TezTour заявили, что на майские праздники наибольшей популярностью пользуются туры в Египет, Турцию, ОАЭ и на Мальдивы.

Ранее НСН сообщала, что все регионы России подписали соглашения о сотрудничестве с туристическим сервисом Russpass.