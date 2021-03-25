ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на нелегальную агитацию в интернете
- РИА Новости
«В ЦИК будет создана рабочая группа, которая будет следить за этой нормой, точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые будут в ЦИК поступать», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Центризбиркома (ЦИК) Антона Лопатина в ходе Всероссийского электорального экспертного форума.
По его словам, решение о создании рабочей группы ЦИК примет на одном из ближайших заседаний.
«Будет коллегиальным образом приниматься решение — и лишь тогда направляться запрос в Роскомнадзор, который будет принимать соответствующее решение», — уточнил Лопатин.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК и избирательные комиссии регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконной агитации в интернете.