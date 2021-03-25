ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на нелегальную агитацию в интернете

Короткая ссылка
Центральная избирательная комиссия России создаст рабочую группу по рассмотрению жалоб на незаконную агитацию в интернете.
ЦИК создаст рабочую группу по жалобам на нелегальную агитацию в интернете
  • РИА Новости

«В ЦИК будет создана рабочая группа, которая будет следить за этой нормой, точно не будет заниматься мониторингом, а будет реагировать на жалобы, которые будут в ЦИК поступать», — сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Центризбиркома (ЦИК) Антона Лопатина в ходе Всероссийского электорального экспертного форума.

По его словам, решение о создании рабочей группы ЦИК примет на одном из ближайших заседаний.

«Будет коллегиальным образом приниматься решение — и лишь тогда направляться запрос в Роскомнадзор, который будет принимать соответствующее решение», — уточнил Лопатин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому ЦИК и избирательные комиссии регионов смогут обращаться в Роскомнадзор с представлением о пресечении незаконной агитации в интернете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить