В волгоградском селе госпитализировали шесть детей из-за инфекции
- РИА Новости
По данным администрации, заболевание шести детей зафиксировано в селе Сидоры Михайловского района.
«Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии, точный будет определён после проведения лабораторных исследований», — заявили местные власти.
Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после того, как у 13 детей была выявлена острая кишечная инфекция.
Позже число госпитализированных детей в республике возросло до 15.