В волгоградском селе госпитализировали шесть детей из-за инфекции

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В Волгоградской области госпитализировали шестерых детей в возрасте от трёх до 11 лет из-за неизвестной вирусной инфекции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.
В волгоградском селе госпитализировали шесть детей из-за инфекции
  • РИА Новости

По данным администрации, заболевание шести детей зафиксировано в селе Сидоры Михайловского района.

«Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии, точный будет определён после проведения лабораторных исследований», — заявили местные власти.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после того, как у 13 детей была выявлена острая кишечная инфекция.

Позже число госпитализированных детей в республике возросло до 15.

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