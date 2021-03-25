В волгоградском селе госпитализировали шесть детей из-за инфекции

В Волгоградской области госпитализировали шестерых детей в возрасте от трёх до 11 лет из-за неизвестной вирусной инфекции. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональную администрацию.

По данным администрации, заболевание шести детей зафиксировано в селе Сидоры Михайловского района.

«Предварительный диагноз — вирусная инфекция неясной этиологии, точный будет определён после проведения лабораторных исследований», — заявили местные власти.

Ранее в Дагестане возбудили уголовное дело после того, как у 13 детей была выявлена острая кишечная инфекция.

Позже число госпитализированных детей в республике возросло до 15.