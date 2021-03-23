В Дагестане заведено дело после заболевания 13 детей кишечной инфекцией
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по региону.
Согласно предварительным данным, 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу обратились 13 детей в возрасте от двух до 11 лет с признаками острой кишечной инфекции.
Заболевание у детей протекает в лёгкой и средней форме.
В настоящее время устанавливается очаг инфекции, выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после госпитализации школьников с признаками пищевого отравления в Смоленской области.