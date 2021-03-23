В Дагестане заведено дело после заболевания 13 детей кишечной инфекцией

Уголовное дело возбуждено в Дагестане после того, как у 13 детей была выявлена острая кишечная инфекция.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК России», — говорится в сообщении СУ СК по региону.

Согласно предварительным данным, 22 марта в Гергебильскую центральную районную больницу обратились 13 детей в возрасте от двух до 11 лет с признаками острой кишечной инфекции.

Заболевание у детей протекает в лёгкой и средней форме.

В настоящее время устанавливается очаг инфекции, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после госпитализации школьников с признаками пищевого отравления в Смоленской области.