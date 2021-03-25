В Минздраве оценили эффективность трёх российских вакцин от COVID-19
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- РИА Новости
«Любой из этих трёх вакцин можно вакцинироваться смело», — цитирует РИА Новости Пугачева.
Ранее сообщалось, что производство разработанного центром им. Чумакова препарата «КовиВак», третьей российской вакцины от коронавируса, запущено для гражданского оборота и в ближайшее время он появится в регионах России.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом «360» сравнил вакцины от коронавируса «КовиВак» и «Спутник V».