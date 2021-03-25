В Кемерове проходит панихида в годовщину пожара в «Зимней вишне»

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В Кемерове проходит панихида в годовщину пожара в торговом центре «Зимняя вишня».
В Кемерове проходит панихида в годовщину пожара в «Зимней вишне»
  • © РИА Новости / Ольга Климова

Об этом сообщает Life.ru.

Местные жители несут цветы к памятнику погибшим. Панихида организована в часовне, построенной в парке на месте трагедии.

«Народ помнит. Приезжают люди из других городов. Очень много приезжали из Волгограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска. Люди несут цветы, стоят и плачут. Народ помнит, и народ скорбит о случившемся», — заявила служительница часовни.

Пожар в «Зимней вишне» в Кемерове произошёл 25 марта 2018 года. В результате ЧП погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

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