Четырёх жителей Сочи задержали за вербовку в «Свидетели Иеговы»

Следственные органы Следственного комитета России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело в отношении четырёх жителей Сочи в возрасте от 48 до 56 лет. Об этом сообщается на сайте СК России.

Отмечается, что «им предъявлено обвинение в вовлечении мужчины в деятельность экстремистской организации (ч. 1.1 ст. 282.2 УК России)».

Согласно данным следствия, «трое мужчин и женщина являются участниками местной религиозной организации «Свидетелей Иеговы города Сочи»*, деятельность которой в 2017 году решением Верховного суда России признана экстремистской и запрещена на территории страны».

«Несмотря на это, обвиняемые в период с декабря 2018 по март 2020 года пропагандировали деятельность запрещённого объединения и, действуя группой лиц, вербовали местного жителя стать участником экстремистской организации», — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что «противоправная деятельность адептов экстремистской организации была пресечена оперативными сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Краснодарскому краю».

«В настоящее время фигуранты задержаны», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один из основателей ялтинской ячейки запрещённого в России религиозного движения «Свидетели Иеговы»* задержан в Крыму.

* Управленческий центр «Свидетелей Иеговы» в России («Свидетели Иеговы») — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 20.04.2017, апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного суда РФ от 17.07.2017).