В Совфеде оценили возможные новые требования при регистрации в соцсетях

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Анастасия Румянцева
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT подготовку Роскомнадзором проекта приказа, в соответствии с которым при регистрации в социальной сети пользователь должен будет предоставить данные паспорта.
В Совфеде оценили возможные новые требования при регистрации в соцсетях
  • РИА Новости

Рязанский отметил, что подобное предложение не должно вызывать сомнений.

По словам сенатора, если человек использует публичную сеть, то он должен быть зарегистрирован, для того чтобы была возможность привлечь его к ответственности, например в связи с противозаконным контентом.  

«Поэтому для меня это совершенно очевидно, что должен быть паспорт. Когда ты фактически выходишь в мир информационного общения, здесь тоже должна быть персональная ответственность, а значит, и персональный документ, закрепляющий эту ответственность», — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор подготовил проект приказа, в соответствии с которым при регистрации в социальной сети пользователь должен будет предоставить данные паспорта.

Отмечается, что документ разместили на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов и в настоящее время он проходит этап общественного обсуждения.

Согласно проекту, при регистрации пользователь должен указать данные паспорта, адрес регистрации, номер телефона и адрес электронной почты.

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