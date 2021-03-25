Лавров пригласил главу МИД Южной Кореи в Россию

Глава МИД России Сергей Лавров пригласил министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна совершить визит в Россию.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Переговоры были весьма полезными, своевременными, и я рассчитываю на продолжение наших контактов в рамках визита господина министра в Москву. Я передал ему соответствующее приглашение», — заявил Лавров по итогам переговоров с южнокорейским коллегой.

Также он сообщил, что премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн имеет приглашение от главы российского правительства Михаила Мишустина принять участие осенью 2021 года в международном форуме «Открытые инновации» в Москве.

Ранее Лавров сообщил, что Россия и Республика Корея обсуждают создание совместного инвестиционного фонда объёмом до $1 млрд.