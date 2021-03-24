В Москве пройдёт Всероссийская олимпиада школьников по информатике

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В Москве состоится заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по информатике и информационно-коммуникационным технологиям.
В Москве пройдёт Всероссийская олимпиада школьников по информатике
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов.

Мероприятие пройдёт с 6 по 11 апреля. Ожидается, что в состязании примут участие более 400 детей из 82 регионов.

Победа даст право поступить в любой вуз по профильной специальности без экзаменов.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что более 7 тыс. московских школьников стали победителями и призёрами третьего этапа Всероссийской олимпиады.

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