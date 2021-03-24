В Москве пройдёт Всероссийская олимпиада школьников по информатике
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на организаторов.
Мероприятие пройдёт с 6 по 11 апреля. Ожидается, что в состязании примут участие более 400 детей из 82 регионов.
Победа даст право поступить в любой вуз по профильной специальности без экзаменов.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что более 7 тыс. московских школьников стали победителями и призёрами третьего этапа Всероссийской олимпиады.