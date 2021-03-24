Эксперт прокомментировала ситуацию с ценами на авиабилеты на Кипр

Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова прокомментировала ситуацию с ценами на авиабилеты на Кипр.

В беседе с газетой «Известия» она заявила, что средняя стоимость авиабилета Москва — Ларнака — Москва на апрель составляет 31 тыс. рублей, что на 59% выше средней фактической цены в апреле 2019 года.

«Из-за неопределённости авиакомпании, как и пассажиры, ждали точного подтверждения открытия границ для планирования расписания», — сказала эксперт.

По её мнению, вслед за открытием авиасообщения будет и снижение цены билетов.

«Кипр открылся очень вовремя — там сейчас достаточно комфортная погода», — добавила Шелехова.

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