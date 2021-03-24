В Подмосковье рассказали о поддержке обманутых дольщиков

В Московской области рассказали о работе с обманутыми дольщиками.

Об этом сообщает телеканал «360».

Как заявила министр жилищной политики региона Инна Федотова, с начала года ключи от квартир вручили 4061 дольщику — они стали жильцами 34 многоквартирных домов.

Она также отметила, что работа продолжится: на 2021 год запланирована выдача более 20 тыс. комплектов.

К 2024 году в регионе планируют решить вопрос с данной категорией дольщиков.

Ранее Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сообщил, что в России насчитывается более 120 тыс. обманутых дольщиков.

Руководитель юридического департамента федеральной компании «Этажи» Регина Дыдалина в беседе с URA.RU прокомментировала ситуацию с квартирами с обременением на вторичном рынке.