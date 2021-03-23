В России насчитывается более 120 тысяч обманутых дольщиков

Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства сообщил, что в России насчитывается более 120 тыс. обманутых дольщиков.

На сегодняшний день в восстановлении прав нуждаются более 121 тыс. граждан, купивших квартиры в проблемных домах, сообщил генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Константин Тимофеев.

Права порядка 70 тыс. граждан субъекты должны восстановить самостоятельно. Для этого регионы утверждают дорожные карты по объектам, а фонд с середины 2020 года осуществляет мониторинг их своевременного исполнения.

По принятым в 2019—2021 годах наблюдательным советом фонда решениям фактически восстановлены права 26 тыс. граждан: 16,7 тыс. человек получили выплаты (26,8 млрд рублей), 9,3 тыс. — квартиры.

Ранее министр жилищной политики Московской области рассказала, что за 2020 год в Подмосковье обманутые дольщики получили 19,5 тыс. ключей от новых квартир.