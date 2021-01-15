В Московской области рассказали о мерах по обеспечению прав обманутых дольщиков

Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что за 2020 год в Подмосковье обманутые дольщики получили 19,5 тыс. ключей от новых квартир. Кроме того, им начали выплачивать денежные компенсации.

«В январе 2020 года Андрей Воробьёв дал конкретное поручение: выдать ключи 15,5 тыс. дольщиков. Хочу сказать, что в конце 2020 года, 31 декабря, мы вручили последние ключи. И итог 2020-го года — это 19,5 тыс. ключей. Это хороший показатель, он выше, чем показатель прошлого года: в 2019 году мы выдали 19 тыс. ключей», — отметила она в беседе с телеканалом «360».

Федотова уточнила, что ключи получили дольщики, которые более пяти лет ждали свои квартиры.

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН дал прогноз, что рост стоимости жилья в следующем году в России не будет существенным.