В ДТП на Кубани пострадали семь человек
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого УГИБДД.
«По предварительным данным, 24 марта около 12 часов утра в районе 12-го км дороги «подъезд к х. Глебовка» Кущёвского района мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, нарушил правила расположения транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся автомобилем ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1981 года рождения», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что «в результате происшествия были травмированы оба водителя и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2104, трое из которых несовершеннолетние».
Ранее сообщалось, что в Краснодаре восемь человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей.