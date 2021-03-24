В ДТП на Кубани пострадали семь человек

В Кущёвском районе Краснодарского края произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия пострадали семь человек.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды краевого УГИБДД.

«По предварительным данным, 24 марта около 12 часов утра в районе 12-го км дороги «подъезд к х. Глебовка» Кущёвского района мужчина 1984 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, нарушил правила расположения транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся автомобилем ВАЗ-2104 под управлением мужчины 1981 года рождения», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что «в результате происшествия были травмированы оба водителя и пять пассажиров автомобиля ВАЗ-2104, трое из которых несовершеннолетние».

Ранее сообщалось, что в Краснодаре восемь человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей.