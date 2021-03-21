В Краснодаре восемь человек пострадали в результате ДТП
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару.
По данным ведомства, неустановленный водитель на Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим Renault.
«После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114, который после этого врезался в дерево», — заявили в МВД.
В результате пять человек госпитализировали, ещё троим назначили амбулаторное лечение.
Предполагаемый виновник аварии оставил автомобиль и скрылся с места ДТП. Полиция устанавливает личность водителя.
Ранее сообщалось, что в Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом.