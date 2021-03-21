В Краснодаре восемь человек пострадали в результате ДТП

В Краснодаре восемь человек пострадали в результате столкновения трёх автомобилей, предполагаемый виновник аварии скрылся.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по Краснодару.

По данным ведомства, неустановленный водитель на Renault Logan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с другим Renault.

«После столкновения виновник продолжил движение и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2114, который после этого врезался в дерево», — заявили в МВД.

В результате пять человек госпитализировали, ещё троим назначили амбулаторное лечение.

Предполагаемый виновник аварии оставил автомобиль и скрылся с места ДТП. Полиция устанавливает личность водителя.

Ранее сообщалось, что в Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом.