В Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом

Короткая ссылка
Госавтоинспекция приморского города Артёма проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и КамАЗа, где погибли два человека.
В Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что «в дежурную часть отдела МВД России по городу Артёму поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16-го километра автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный».

«Установлено, что 47-летний водитель автомашины Subaru Forester при движении со стороны города Владивостока в направлении Артёма не справился с управлением. В результате он совершил столкновение с автомашиной КамАЗ, которая стояла на обочине дороги справа по ходу движения транспортных средств. В результате автоаварии водитель Subaru Forester скончался на месте происшествия. Травмы, не совместимые с жизнью, получил и 43-летний пассажир транспортного средства», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Безенчукском районе Самарской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить