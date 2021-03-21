В Приморье два человека погибли в ДТП с КамАЗом

Госавтоинспекция приморского города Артёма проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия с участием легкового автомобиля и КамАЗа, где погибли два человека.

Об этом сообщается на сайте МВД по Приморскому краю.

Отмечается, что «в дежурную часть отдела МВД России по городу Артёму поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе 16-го километра автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный».

«Установлено, что 47-летний водитель автомашины Subaru Forester при движении со стороны города Владивостока в направлении Артёма не справился с управлением. В результате он совершил столкновение с автомашиной КамАЗ, которая стояла на обочине дороги справа по ходу движения транспортных средств. В результате автоаварии водитель Subaru Forester скончался на месте происшествия. Травмы, не совместимые с жизнью, получил и 43-летний пассажир транспортного средства», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Безенчукском районе Самарской области.